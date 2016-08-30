مدحت العدل: "البرلمان يشبه التوك توك والحى العشوائى ويسير عكس الاتجاه"

قال المنتج والسيناريست مدحت العدل، إن المشهد الذى ظهر خلاله البرلمان اليوم، بعد الموافقة النهائية على قانون بناء الكنائس، وتلويح الدكتور على عبد العال بعلم مصر، يشبه نموذج العشوائيات وعدم النظام مضيفا: "هنفضل موافقون طول الوقت، وهذا المشهد زى التوك توك، والبرلمان عامل زى الحى العشوائى".

وأضاف "العدل" خلال حواره مع الإعلامى مصطفى شردى، ببرنامج "يوم بيوم" الذى يذاع على فضائية النهار اليوم، أن مجلس النواب بلا نظام أو رابط ويسير عكس الاتجاه، مشيرا إلى أنه لم يكن يتخيل أن يحمل رئيس البرلمان علم مصر ويلوح به داخل قاعة المجلس.

واعتبر مدحت العدل أن الرئيس عبد الفتاح السيسى بعيد عن المثقفين والفنانينكثيرا، ويجب أن ينظر إلى هذا الأمر، مشيرا إلى ضرورة أن يحيط بالرئيس مستشارون مدنيون لوضع حلول للاقتصاد المصرى الذى يواجه أزمة كبيرة فى الفترة الحالية.