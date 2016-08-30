رسميًا.. الاتحاد الإنجليزي يتهم «أجويرو» بالعنف

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة أنه وجه الاتهام لسيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي بارتكاب سلوك عنيف بسبب واقعة التحامه مع “وينستون ريد” مدافع وست هام يونايتد.

وبحسب رويترز فسيواجه لاعب منتخب الأرجنتين الآن الإيقاف لثلاث مباريات، وهو ما سيعني غيابه عن قمة مدينة مانشستر أمام يونايتد ثم عن لقاء بورنموث وذلك في الدوري إضافة لمباراة سوانزي سيتي في الدور الثالث لكأس رابطة الأندية الانجليزية.

وبدا أن أجويرو قد وجه ضربة بالمرفق لرأس ريد خلال مباراة الفريقين التي انتهت بفوز سيتي 3-1 يوم الأحد الماضي. ولم يشاهد طاقم تحكيم اللقاء تلك الواقعة وهو ما دفع الاتحاد الانجليزي لاتخاذ إجراء بأثر رجعي.

وانسحب اجويرو من تشكيلة الأرجنتين لخوض مباراتي أوروجواي وفنزويلا ضمن تصفيات كأس العالم بسبب إصابة في ربلة الساق.

وتستضيف الأرجنتين منافستها أوروجواي بعد غد الخميس ثم ستتوجه لزيارة فنزويلا بعدها بخمسة أيام.