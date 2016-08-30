مدير«مشروع زويل»:سنخرج طلاب «عباقرة» للعالم .. وانتخاب رئيس جديد للمدينة خلال أيام



> حوار – معاذ عبدالحميد

قال اللواء صلاح عزازي، المدير التنفيذي لمشروع مدينة زويل، إنَّ المدينة بصدد استقبال أول دفعة من الطلاب خلال العام الدراسي 2017 – 2018، مؤكدًا أنَّ المدينة مُلحق بها أكاديمية متخصصة في استقبال الطلاب من سن «KG» وحتى الثانوية العامة، حتى يتسنى خروج طلاب «عباقرة».

وأضاف عزازي في حواره لـ«ONA»، أنَّ مجلس إدارة مشروع زويل بصدد انتخاب رئيس الجديد للمدينة خلفًا للعالم الراحل الدكتور أحمد زويل، والذي سيتم الإعلان عنه خلال أيام.

وتابع:”سنستقبل أي فئة بالمجتمع القادرين وغير القادرين، لنخرج علماء قادرين على الانطلاق بمصر والعالم”.

وإلى نص الحوار..

في البداية.. متى سيتم افتتاح مدينة زويل ؟

> مجلس إدارة المدينة يبحث حاليًا افتتاح المدينة على مرحلة واحدة وليس لعدة مراحل، فحاليًا تم الانتهاء من أجزاء المرحلة الأولى بشكلٍ نهائي، والمكون من مبنى الجامعة والمجمع الثقافي والتعليمي، بدون ذلك المكونين لن نستطيع استقبال الطلبة.

وبتوجيهات القيادة السياسية والدعم الكامل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم افتتاح المدينة واستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد 2017 – 2018.

ماذا تحتوي مدينة زويل ؟

> تحتوي مدينة زويل على مبنى الجامعة، والمجمع الثقافي والتعليمي والملحق به عدد من المعامل الخدمية لتلك المشروعات التي لا تنفصل عنها، فهناك مبنى حلمي للعلوم الطبية ومبنى النانو تكنولوجي.

ومبنى الجامعة يشغل نحو 15% من حجم مدينة زويل لما تمثله من أهمية كبرى، والمعاهد البحثية التي ترتبط بهرم التكنولوجيا، الذي يوجد حلول لمشاكل الصناعة والمنتجات التي تقدم للمجتمع.

ما هو مشروع الأكاديمية المُلحق بمدينة زويل ؟

هو مشروع وطني مُلحق بالمدينة، حيث يستقبل الطلاب من سن «KG» وحتى الثانوية العامة، ومن ثم تخريجهم إلى الجامعات الأخرى، أو الالتحاق بجامعة مدينة زويل، ليكونو إنتاج علمي متكامل مُلحق بدروب العلم والعلماء بأنحاء العالم.

هل هناك شروط محددة للالتحاق الطلاب بأكاديمية مدينة زويل ؟

> نعم .. سيتم وضع شروط واختبارات لكافة المستويات، وإذا كان الوالد أو الوالدة غير قادرين في دفع مصروفات أبنائهم للالتحاق بالأكاديمية، فنحن نتحمل كافة المصروفات الدراسية حتى سن الجامعة، لأن غايتنا هو إخراج طفل عبقري، ولا ننظر للمستويات الاجتماعية على الإطلاق فالمدينة قائمة على العدل دون سواه.

وفكرة إنشاء الأكاديمية كانت مقدمة من العالم الراحل أحمد زويل، لإخراج طلاب متطورين ومنحهم تعليم متطور، وليس كنظام التعليم المتداول في المدارس المصرية أو الجامعات.

والعام المقبل سيتم تخريج الدفعة الأولى من طلاب كليات العلوم والهندسة، الذين همَّ نواة علماء مصر القادمين، وطلاب مدينة زويل الخريجين يختلفون تمامًا عن أي طالب يدرس بالجامعات المصرية.

ما هو مبنى الميكروسكوب الذي أوصى الدكتور أحمد زويل على تركيبه ؟

مبنى الميكروسكوب هو عبارة 3 معامل مرتبطين ببعضهم البعض، يتم ترسيخه على عمود قطره 140 سم، مع العزل التام، ويتم حاليًا الإفراج الجمركي عن «Optical Table» حتى يتم إلحاقها بالميكرسكوب الجديد.

وحاليًا تم جلب علماء مصر بالخارج والمساعدين للعالم الراحل أحمد زويل، للعمل على مشروع الميكروسكوب.

كيف كان يتواصل العالم الراحل أحمد زويل معك خلال فترة سفره لمتابعة سير عمل العمليات الإنشائية للمدينة ؟

كان العالم الراحل أحمد زويل يتواصل معي بشكلٍ شبه يومي، لمراحل تطور المدينة، وحل كافة المصاعب والعوائق التي تواجه المدينة.

> والدكتور زويل قال إنَّ المدينة ستمثل نهضة اقتصادية وعلمية وثقافية وأيضًا اجتماعية، للنهوض بمصر بشكلٍ كبير.

متى سيتم انتخاب رئيس جديد لمدينة زويل ؟

> ما يمكنني الحديث عنه أنه سيتم اختيار رئيس المدينة خلال أيام قليلة، وتعيين الدكتور مجدي يعقوب جاء بناءًا على قامته العلمية والعمرية، نظرًا بدوره أكبر أعضاء مجلس الإدارة في السن.

ومجلس الإدارة مُشكل من 7 شخصيات من بينهم عضو أساسي ممثل لوزارة التعليم العالي، وعضو ممثل لوزارة البحث العلمي، ويتم اختيار الـ5 الباقين من مجلس الأمناء بالانتخاب السري المباشر.

ومجلس الأمناء مكون من 30 شخصيةٍ عامةٍ وسياسيةٍ ومجتمعية، فأقصى عدد للمجلس 30 شخصًا، والحد الأدنى 18 عضوًا، ونصف مجلس الأمناء من المصريين والنصف الآخر من الشخصيات الدولية الحائزة على جائزة نوبل أو كقامة علمية رفيعة.