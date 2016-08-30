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الرئيس اليمني يعين قائدًا جديدًا لقوات الحرس الجمهوري

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الرئيس اليمني يعين قائدًا جديدًا لقوات الحرس الجمهوري الرئيس اليمني يعين قائدًا جديدًا لقوات الحرس الجمهوري

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قرارا بتعيين العميد سمير عبد الله محمد الصبري، قائدًا لقوات الاحتياط “الحرس الجمهوري”.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية اليوم “الثلاثاء”، أن قرار التعيين شمل ترقية العميد الصبري إلى رتبة اللواء، فيما يأتي قرار تعيين الصبري بدلا للواء علي الجايفي، قائد قوات الاحتياط في صنعاء، والذي لم ينضم إلى الشرعية واستمر في منصبه وعمل مع جماعة الحوثيين.

يذكر أن اللواء الصبري معروف باسم اللواء سمير الحاج، وكان آخر منصب تولاه في القوات المسلحة اليمنية هو مستشارا لرئيس هيئة الأركان والمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، كما ترأس اللجنة العسكرية للوفد الحكومي اليمنى في مشاورات الكويت.

أ ش أ

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