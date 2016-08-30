التعليم العالى تعلن ظهور نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب التنسيق

أعلن محمد حجازى، المستشار الإعلامى لوزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب التى تقدم لها طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق، ظهرت منذ قليل، على الموقع الإلكترونى للتنسيق.

وأضاف حجازى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن لجنة التنسيق التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، قررت إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب بعد اجتماعها اليوم بمقر الوزارة، مؤكدة الالتزام بما أقره المجلس من قبل بخصوص الـ١٠٪‏ الخاصة بتحويلات تقليل الاغتراب.

وأكد المستشار الإعلامى لوزير التعليم العالى أن الطالب يستطيع الآن الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى ومعرفة نتيجة طلب تقليل الاغتراب، الذى تقدم به من قبل لمكتب التنسيق.