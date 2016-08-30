"التعليم" تعلن نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب بين الجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالى، مساء اليوم، نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب بين الجامعات، عبر الموقع الرسمى للتنسيق للمعرفه اضغط هنا

وقال محمد حجازى، المستشار الإعلامى لوزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب التى تقدم لها طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق، متاحة على الموقع الإلكترونى للتنسيق.

وأضاف حجازى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن لجنة التنسيق التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، قررت إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب بعد اجتماعها اليوم بمقر الوزارة، مؤكدة الالتزام بما أقره المجلس من قبل بخصوص الـ١٠٪‏ الخاصة بتحويلات تقليل الاغتراب.