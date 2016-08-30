صور..استمرار مبادرة دعم الشباب للأسبوع الثالث علي التوالي بأسوان‎

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون والتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والشباب والرياضة، بالشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية بأسوان، تنفيذ سلسلة من الورش التدريبية، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية ” مستقبلنا في أيدينا “، لدعم الشباب وتمكينهم من العمل العام، وذلك للأسبوع الثالث علي التوالي.

وقال عبد البديع قورة المسئول التنفيذي للبرنامج بوزارة التضامن الاجتماعي، إن تلك المبادرة جاءت استجابة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتمكين الشباب سياسياً عبر مشاركة فاعلة، وواعية للشباب في التطوير من خلال المجالس المحلية التي تتفاعل مع مشاكل واحتياجات المواطن، من خلال تدريب 40 ألف شاب على مستوى الجمهورية، يقوم كل شاب منهم بتوعية 100 شاب آخر للوصول إلي توعية 4 مليون شاب، تستهدفهم المبادرة ومن خلال الزيارات الميدانية للمحافظات تبين أن معدلات التنفيذ تجاوزت الجدول الزمني الموضوع.​

وأشار الإعلامي عبد الله أبو الحمد رئيس مؤسسة، دعم الإعلام المحلي والتنمية الإنسانية بأسوان، أننا قمنا بتدريب 350 شاب حتى ألان، من خلال 14 ورشة تدريبية بمدن نصرالنوبة، وسلوا وكلابشة ومدينة أسوان، وسنقوم في الفترة القادمة بتدريب الشباب بمركز دراو، في حين قامت جمعية إدفو قبلي بتدريب 250 شاب آخرين، بمركزي إدفو وبكوم أمبو، بإجمالي 600 شاب من مجموع 1000 شاب، نستهدف تدريبهم بمحافظة أسوان.

وأضافت زينب عاطف المدربة بالمبادرة، أن تدريب الشباب يرتكز علي المحليات وموادها في الدستور الجديد و مهارات مواجهة الجمهور، وممارسة العملية الانتخابية، وكيفية جمع التأييد والحشد العام، من خلال الحملات الانتخابية، وكيفية تكوين فريق الحملة الانتخابية، مع بناء خطة التحرك والبرنامج الانتخابي.