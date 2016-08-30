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ضبط 2 طن لحوم مستوردة وطن كبدة مجهولة المصدر..بأسوان‎

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ضبط 2 طن لحوم مستوردة وطن كبدة مجهولة المصدر..بأسوان‎ ضبط 2 طن لحوم مستوردة وطن كبدة مجهولة المصدر..بأسوان‎

حملة تموينية_أرشيفية

تمكنت حملة لمباحث بأسوان، من ضبط 2 طن لحوم مستوردة وطن كبده مجهولة المصدر، وكانت معلومات وردت لرئيس مباحث التموين بأسوان، بوجود كميات كبيرة من اللحوم والمواد الغذائية مجهولة المصدر، داخل ثلاجة فى منطقة كسر الحجر بمدينة أسوان، وبعد إجراء التحريات اللازمة والتأكد من صحة المعلومات، وتقنين الإجراءات، تمكنت حملة برئاسة المقدم محمد الدخيلى والنقيب أحمد عبد العزيز، وبالإشتراك مع مديرية الطب البيطرى، من مداهمة الثلاجة وتم ضبط 2 طن لحوم مستوردة وطن كبده مجهولة المصدر.

وتم تحرير المحضر رقم 11141 جنح قسم اول أسوان، وجارى العرض على النيابة، والجدير بالذكر أن مباحث التموين بأسوان، شنت خلال هذا الأسبوع أكثر من حملة، تمكنت خلالها من ضبط كميات كبيرة من الحوم والأسماك والمواد الغذائية، مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

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