أستاذ علاقات دولية: أولاند يعترف بعدم قدرة بلاده على تنظيم مؤتمر دولي لفلسطين

قال أستاذ العلاقات السياسية والدولية في جامعة باريس، خطار أبو دياب، إن خطاب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند حول السياسة الخارجية لفرنسا هو تأكيد على الثوابت الفرنسية، إلا أن الملفت للنظر هو ملف الحرب على الإرهاب خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أبو دياب خلال لقائه ببرنامج “وراء الحدث”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي بهاء ملحم، أنه: “كان هناك تطرق فعلي لكل سبل محاربة الإرهاب في سورية والعراق وليبيا وكذلك التعاون مع مصر، وهذه تعتبر المرة الأخيرة التي يتحدث فيها هولاند أمام سفرائه في حالة عدم نجاحه في الانتخابات الرئاسية”.

وأوضح أبو دياب أن هناك اعتراف بعدم القدرة على تنظيم مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية لأن الأطراف ترفض ذلك، وهناك تفضيل للاعب إقليمي هو جمهورية مصر العربية على فرنسا في هذا الشأن، وكذلك كان هناك بعض العتاب على روسيا في الأزمة السورية، وفرنسا ليست اللاعب الرئيسي في قضايا الشرق الأوسط.