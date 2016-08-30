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الرئيس اليمنى يعين قائدا جديدا لقوات الحرس الجمهورى

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الرئيس اليمنى يعين قائدا جديدا لقوات الحرس الجمهورى الرئيس اليمنى يعين قائدا جديدا لقوات الحرس الجمهورى

>الرياض /أ ش أ/

 أصدر الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، قرارا بتعيين العميد سمير عبد الله محمد الصبري، قائدا لقوات الاحتياط (الحرس الجمهوري).

 

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية اليوم الثلاثاء، أن قرار التعيين شمل ترقية العميد الصبرى إلى رتبة اللواء، فيما يأتى قرار تعيين الصبرى بدلا للواء على

 

الجايفي، قائد قوات الاحتياط فى صنعاء، والذى لم ينضم إلى الشرعية واستمر فى منصبه وعمل مع جماعة الحوثيين.

 

يذكر أن اللواء الصبرى معروف باسم اللواء سمير الحاج، وكان آخر منصب تولاه فى القوات المسلحة اليمنية هو مستشارا لرئيس هيئة الأركان والمتحدث

 

الرسمى باسم القوات المسلحة، كما ترأس اللجنة العسكرية للوفد الحكومى اليمنى فى مشاورات الكويت.


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