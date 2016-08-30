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مباحث تموين الإسماعيلية تشن حملة لضبط ومراقبة الأسواق

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مباحث تموين الإسماعيلية تشن حملة لضبط ومراقبة الأسواق مباحث تموين الإسماعيلية تشن حملة لضبط ومراقبة الأسواق

>الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مباحث بالإسماعيلية حملة استهدفت الأسواق لمراقبة الأسعار والأغذية، وتمكنت الحملة من ضبط لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومشروبات غازية مستوردة مجهولة المصدر.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمود فاروق مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام مباحث تموين الإسماعيلية بتنظيم حملة تموينية لضبط ومراقبة الأسعار فى الإسماعيلية برئاسة العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والمقدم عادل الجزار وكيل المباحث.

ووردت معلومات لضباط مباحث قسم التموين مفادها قيام المدعو "على.ع.ى" 56 سنة صاحب ثلاجة سلع غذائية كائنة أبو عطوة ــ دائرة مركز الإسماعيلية مقيم ذات العنوان بتخزين كميات كبيرة من المشروبات الغازية المستوردة مجهولة المصدر، تم إعداد مأمورية من ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك مع اللجنة المشكلة من مديرية التموين بالمحافظة، استهدفت الثلاجة المشار إليها، حيث تم ضبط 2665 عبوة وتمكنت الحملة من ضبط "السيد.ر.ح" 29 سنة صاحب سوبر ماركت الكائن أرض الجمعيات ــ دائرة قسم ثالث لحيازته داخل المحل كمية من اللحوم والمواد الغذائية مجهولة المصدر، وغير الصالحة للاستخدام الآدمى وزنت نحو 135 كيلو جراما، و"أحمد.ا.ع" 27 سنة صاحب محل جملة الكائن أبو عطوة ــ دائرة مركز الإسماعيلية لامتناعه عن بيع السجائر، حيث تم ضبط 160 علبة، كما تمكنت الحملة من ضبط "أيمن.م.ع" 35 سنة صاحب محل جزارة الكائن الضبعية ــ دائرة مركز الإسماعيلية لقيامه بعرض لحوم مذبوحة خارج المجازر الرسمية بلغ وزنها نحو 35 كيلو جراما، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة للمخالفين وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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