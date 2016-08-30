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ضبط ألماني محكوم عليه بالحبس لمدة عام في قضية سرقة بالغردقة

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ضبط ألماني محكوم عليه بالحبس لمدة عام في قضية سرقة بالغردقة ضبط ألماني محكوم عليه بالحبس لمدة عام في قضية سرقة بالغردقة

قسم شرطة الغردقة

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحر الأحمر، برئاسة المقدم محمد عبد العظيم، من إلقاء القبض علي متهم ألماني الجنسية محكوم عليه بالحبس لمدة عام، في قضية سرقة بقسم أول الغردقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وغحالة المتهم للنيابة لاستكمال التحقيقات معه في الواقعة​.​

وتبين من تفاصيل الواقعة قيام مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام بمخاطبة الانتربول الدولي بإدراج متهم ألماني الجنسية علي قائمة المطلوبين لتنفيذ حكم قضائي صاجر من محكمة الغردقة بالحبس سنة​.

فيما ​قرر اللواء محمد توفيق، مدير من البحر الأحمر، تشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد هندي مدير مباحث البحر الاحمر والمقدم محمد عبدالعظيم رئيس مباحث تنفيذ الاحكام للقبض علي المتهم خلال تواجده بالغردقة وتمكن فريق البحث من تحديد مكان تواجد المتهم والقاء القبض عليه وإحالته للنيابة ​.
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