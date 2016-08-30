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إقامة دبي تنفي عبث موظف بهاتفه خلال زيارة محمد بن راشد للمطار

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إقامة دبي تنفي عبث موظف بهاتفه خلال زيارة محمد بن راشد للمطار إقامة دبي تنفي عبث موظف بهاتفه خلال زيارة محمد بن راشد للمطار

نفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن عبث أحد مأموري الجوازات بهاتفه أثناء زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لمطار دبي، داعية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى ضرورة التحقق من مصدر المعلومة وعدم المساهمة في نشر الشائعات.

وقالت الإدارة في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي في تويتر مرفقة مع صورة "لقطات تظهر مأمور الجوازات خلال إنجازه حركة دخول المسافرة بمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم".

وأضافت "استخدم مأمور الجوازات الأدوات الرسمية (ختم الدخول، جواز السفر) وليس كما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بأنه كان يعبث بهاتفه".
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> واختتمت "تناشد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة التحقق من مصدر المعلومة وعدم المساهمة في نشر الشائعات".

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