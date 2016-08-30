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ضبط عصابة ذبحت شابا ومثلت بجثته لسرقة توك توك بالشرقية

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ضبط عصابة ذبحت شابا ومثلت بجثته لسرقة توك توك بالشرقية ضبط عصابة ذبحت شابا ومثلت بجثته لسرقة توك توك بالشرقية

>الشرقية – فتحية الديب

كشفت مباحث الشرقية، غموض العثور على جثة سائق توك توك بعد ذبحه وتقطيع أصابعه، وتبين أن نجار مسلح ومسجل خطر وراء الجريمة.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، بالعثور على جثة حسام عبد الكريم السيد إبراهيم، 20 سنة حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بمنشأة راغب مركز الحسينية، على طريق فرعى مؤدى من عزبة صبرة إلى العزبة البيضاء، وبمناظرته تبين وجود جرح ذبحى بالرقبة، وطعنات متفرقة بالجسم.

 

تم تشكيل فريق بحث قاده الرائد محمد عبد الغفار رئيس مباحث الحسينية، بإشراف العميد أحمد عبد العزيز، رئيس المباحث الجنائية، لكشف غموض الواقعة وتحديد وضبط مرتكبيها، وأسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "زكريا.م.ع" وشهرته "حمرا" 23 سنة، عاطل ومقيم منشية بشارة، والسابق اتهامه فى 3 قضايا " سلاح أبيض – سرقة " والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية سرقة، و"محمد.ع.أ" وشهرته "الجنزورى" 20 سنة نجار مسلح، ومقيم شارع الإخيوة.

 

تمكن ضباط فريق البحث، من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة، وذلك بقصد سرقة الدراجة البخارية " التوك توك " الخاص بالمجنى عليه، وهاتفه المحمول وتم ضبط المسروقات بإرشاد المتهمان.

 

تم تحرير محضر للمتهمين، وبعرضهما على النيابة أمرت بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيق، بعد أن وجه لهما تهمتى السرقة والقتل.


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