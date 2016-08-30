غدًا.. المصرية للاتصالات توقع رخصة الجيل الرابع للمحمول

يعقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات غدًا الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن توقيع الشركة المصرية للاتصالات أول ترخيص للحصول على الرخصة الموحدة وتقديم خدمات الجيل للرابع للمحمول.

ومن المقرر أن يشهد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع العقد.

وكان مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 أغسطس الجاري إرسال التراخيص الخاصة بالإطار التنظيمي للشركات المرخص لها «فودافون مصر للاتصالات – الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول “أورانج” – شركة اتصالات مصر – الشركة المصرية للاتصالات» مع منح هذه الشركات مهلة حتى يوم 22 سبتمبر القادم الساعة الثانية عشر ظهرًا لاتخاذ إجراءاتها وسداد كافة الالتزامات المالية الواجبة والتوقيع على الترخيص.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير وتنظيم قطاع الاتصالات في مصر، ومواكبة التطور المستمر والسريع في خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدخال خدمات الجيل الرابع لخدمات التليفون المحمول في مصر، بما يحقق تعظيم العائد الذي يؤول للخزانة العامة للدولة وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المستخدمين والحفاظ علي جميع الاستثمارات الوطنية في هذا القطاع باعتباره قاطرة من قاطرات التنمية الاقتصادية وركيزة أساسية في تطور المجتمعات وتقدمها، ومصدرا أساسيًا من مصادر الدخل القومي.

أ ش أ