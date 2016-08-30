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مصر تفوز على أنجولا بالبطولة الأفريقية لكرة السلة للناشئات

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مصر تفوز على أنجولا بالبطولة الأفريقية لكرة السلة للناشئات مصر تفوز على أنجولا بالبطولة الأفريقية لكرة السلة للناشئات

كرة السلة_أرشيفية

فاز الوطنى لناشئات كرة السلة تحت 18 سنة بقيادة هيثم عيد، على نظيره الأنجولى بنتيجة 56 – 39، فى إطار ختام لقاءات الفريقين بالمجموعة الأولى من البطولة الأفريقية رقم 14، المقامة بالقاهرة خلال الفترة من 26 أغسطس وحتى 4 سبتمبر المقبل.

وشهد اللقاء حماس وندية بين الفريقين، واستطاع منتخب “الفهود” التقدم مع بداية المباراة وظهرت الرهبة على لاعبات المنتخب الوطنى وانتهت الفترة الأولى بتقدم أنجولا بنتيجة 9 – 8، قبل أن تقلب ناشئات الفراعنة الطاولة وتنتفض وتتقدم خلال أحداث الفترة الثانية بنتيجة 29 – 16. واستطاعت آنسات فى توسيع الفارق خلال أحداث الفترة الثالثة والتى انتهت بنتيجة 46 – 28،

حصدت مصر بتلك النتيجة على صدارة المجموعة الأولى، فيما حصل المنتخب الأنجولى على مركز الوصيف، فيما سيتحدد المركزين الثالث والرابع عقب لقاء الجزائر ومدغشقر والذى يجمعهما غدًا الأربعاء. ويصعد المنتخبان أصحاب المركزين الأول والثانى لمونديال الناشئات المقرر إقامته العام المقبل بإيطاليا.

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