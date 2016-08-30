صور..محافظ سوهاج يناقش كيفية إدارة الأزمات و السيول‎

عقد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، اجتماعًا موسعاً ظهر اليوم، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، والذي نافش فيه كيفية إدارة الأزمات والسيول والاستعداد والتصدي لها، بحضور العميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة واللواء أيمن الملاح نائب مدير أمن سوهاج، ولفيف من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقيادات التنفيذية والشعبية.

وشدد المحافظ على ضرورة العمل الجماعي والتواصل المستمر، وتبليغ القيادات والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وغرف العمليات بالأحداث وسرعة الأداء في مواجة مثل هذه الأزمات في حالة وقوعها​.

وناقش الاجتماع كيفية إدارة أزمة السيول، وذلك من خلال عرض خطة افتراضية موضوعة، واختيار نزلة عمارة بطهطا، كمثل افتراضي للتطبيق عليه وتوضيح كيفية استعداد قطاعات الدولة، لهذه الأزمة منها مديرية الري وشركة مياه الشرب والصرف الحي والصحة والتموين وقطاع الكهرباء والغاز والحماية المدنية والأجهزة الأمنية والنجدة والمرور والإسعاف وشرطة المسطحات المائية والبيئة.

> ​ ​

> ومن جانبه عرض كل قطاع الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حالة وقوع الأزمة، ومنها عمل غرف عمليات بكل قطاع، وبموقع الحادث وسرعة التبليغ عنه وغلق الطرق، وايجاد طرق بديلة، وعمل المعسكرات واتخاذ اللازم، فيما يخص شبكات المياه والكهرباء والغاز، ورفع درجات استعداد القصوى من الإسعاف والصحة، والمستشفيات والعيادات والتموين حيال المتضررين، وتجهيز المعدات اللازمة من اللودرات وسيارات الكسح وسحب المياه، وسيارات الإطفاء وسيارات لنقل المصابين، بالإضافة إلى اللنشات السريعة والإسعافات اللازمة التي يقوم بها الهلال الأحمر، وتوفير خيام مجهزة، وتحصيص أماكن مناسبة لاستقبال المتضررين.