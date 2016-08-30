الاتحاد الأوروبي يطالب «آبل» بدفع 13 مليار يورو لأيرلندا

طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، شركة أبل الأمريكية بدفع مبلغ يصل إلى 13 مليار يورو، كانت قد حصلت عليها الشركة على شكل مزايا ضريبية خلال الفترة من 2003 حتى 2014.

وقال الاتحاد في بيان صادر اليوم، ونشر على موقعه عبر الانترنت إن إيرلندا قدمت مزايا ضريبية لفرع الشركة المقام على أراضيها الذي يعد مركز عمليات بيع أبل في الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة الأناضول.

وأضاف “هذا يتعارض مع سياسة الاتحاد في إعطاء مزايا ضريبية لشركات أجنبية مختارة”.

وتابع “كما أنه غير قانوني بموجب قواعد المساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي، لأنه يسمح لأبل بدفع ضرائب أقل من الشركات الأخرى.. يجب على إيرلندا استرداد هذه الأموال”.

في المقابل، أعلنت أبل في بيان تبع بيان الاتحاد، أنها ستستأنف على القرار الذي أشارت إلى أنه سيضر استثمارات الشركة القائمة والمحتملة في أوروبا وفرص العمل التي توفرها.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن المزايا الأوروبية التي حصلت عليها الشركة الأمريكية مكنتها من خفض الضريبة التي تدفعها والبالغة 1٪ من أرباحها الأوروبية عام 2003، إلى 0.005٪ في 2014.

وبدأ الاتحاد منذ منتصف 2014 التحقيق في قضية حصول أبل على مزايا ضريبية، من خلال مكتبه المكون من شركتين في إيرلندا، “وخلصت التحقيقات أن أبل نسبت أرباح شركتيها إلى مكتبها الرئيسي الواقع خارج نطاق الاتحاد الأوروبي”.