أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

BMW تخطط لإنتاج نسخة كوبيه من الفئة السابعة

Google+ Print
BMW تخطط لإنتاج نسخة كوبيه من الفئة السابعة BMW تخطط لإنتاج نسخة كوبيه من الفئة السابعة

أرشيفية

تخطط “BMW” الألمانية لإنتاج نسخة كوبيه للفئة السابعة في محاولة من الصانعة الألمانية لتنويع مجال الموديل الفاخر وتحميس العملاء إليه.. ومن المرتقب وصول الكوبيه الجديدة للأسواق في 2019، متبوعة بنسخ اخرى للفئة السابعة لدعم مبيعاتها، وتقلد بي إم دبليو استراتيجية مرسيدس بنز مع الإس كلاس، والتي تحظى بنسخ كوبيه ومكشوفة السقف ونسخة مايباخ الأكثر فخامة.

وتتجهز أودي أيضا لإطلاق موديل A8 الرائد الجديد، ما يرفع الضغوط على بي إم دبليو لتحسين أدائها وتنويع موديلاتها لضمان تنافسيتها في الأسواق، حيث من أربع سنوات، ساوت مبيعات الفئة السابعة لبي إم دبليو مبيعات الإس كلاس، ولكن الآن، مبيعات بي إم دبليو أقل بـ 40% من مرسيدس، وهو انخفاض ضخم.

وعرضت بي إم دبليو بالفعل نسخة M عالية الأداء تحت اسم M706Li بدفع رباعي لعام 2017، بالتوازي مع نسخة 740e الهجينة بالقابس الكهريائي لدعم المبيعات، وتشير التقارير إلى نية الصانعة الألمانية إنتاج موديل M7 رياضي ولكن بدون تأكيدات بعد.

وتخشى بي إم دبليو ان سبب انخفاض مبيعاتها هو ان سياراتها أصبحت مملة وبدون تقنيات مثيرة مثل تقنية Autopilot لتيسلا، ورغم تقديم بي إم دبليو لتقنية التحكم الإيمائي في الفئة السابعة إلا أنها لم تبهر الكثير من العملاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا