BMW تخطط لإنتاج نسخة كوبيه من الفئة السابعة

تخطط “BMW” الألمانية لإنتاج نسخة كوبيه للفئة السابعة في محاولة من الصانعة الألمانية لتنويع مجال الموديل الفاخر وتحميس العملاء إليه.. ومن المرتقب وصول الكوبيه الجديدة للأسواق في 2019، متبوعة بنسخ اخرى للفئة السابعة لدعم مبيعاتها، وتقلد بي إم دبليو استراتيجية مرسيدس بنز مع الإس كلاس، والتي تحظى بنسخ كوبيه ومكشوفة السقف ونسخة مايباخ الأكثر فخامة.

وتتجهز أودي أيضا لإطلاق موديل A8 الرائد الجديد، ما يرفع الضغوط على بي إم دبليو لتحسين أدائها وتنويع موديلاتها لضمان تنافسيتها في الأسواق، حيث من أربع سنوات، ساوت مبيعات الفئة السابعة لبي إم دبليو مبيعات الإس كلاس، ولكن الآن، مبيعات بي إم دبليو أقل بـ 40% من مرسيدس، وهو انخفاض ضخم.

وعرضت بي إم دبليو بالفعل نسخة M عالية الأداء تحت اسم M706Li بدفع رباعي لعام 2017، بالتوازي مع نسخة 740e الهجينة بالقابس الكهريائي لدعم المبيعات، وتشير التقارير إلى نية الصانعة الألمانية إنتاج موديل M7 رياضي ولكن بدون تأكيدات بعد.

وتخشى بي إم دبليو ان سبب انخفاض مبيعاتها هو ان سياراتها أصبحت مملة وبدون تقنيات مثيرة مثل تقنية Autopilot لتيسلا، ورغم تقديم بي إم دبليو لتقنية التحكم الإيمائي في الفئة السابعة إلا أنها لم تبهر الكثير من العملاء.