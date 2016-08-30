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«الأوقاف» تعتمد أكثر من 21 مليون لتجديد المساجد ومشروع «المسجد الجامع»

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«الأوقاف» تعتمد أكثر من 21 مليون لتجديد المساجد ومشروع «المسجد الجامع» «الأوقاف» تعتمد أكثر من 21 مليون لتجديد المساجد ومشروع «المسجد الجامع»

وزارة الأوقاف – أرشيفية

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الثلاثاء، مبلغ 21 مليون و800 ألف جنيه، لتمويل المرحلة الأولى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2016 – 2017 ضمن مشروع إحلال وتجديد المساجد ومشروع المسجد الجامع وتطوير بعض المباني الإدارية بالمديريات، كدفعة أولى لهذا العام.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف أن هذا التخصيص يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد المساجد بكل محافظات الجمهورية.

من جانب آخر، أعلن القطاع الديني بوزارة الأوقاف عن فتح باب الترشيح لوظيفة مدير إدارة بالمديرية لـ 10 إدارات شاغرة، وعدد 3 أقسام في مديرية أوقاف كفر الشيخ على أن يكون المتقدم شاغلا للدرجة الأولى وحسن السير والسلوك وحافظًا للقرآن الكريم كاملًا ملمًا بالأحكام الفقهية عالما بالتفسير والحديث والسيرة النبوية ويجتاز الاختبارات وقد حصل على تقدير امتياز في العامين الأخيرين وإلا يكون قد وقع عليه أي جزاءات أو أحيل إلى محاكم تأديبية في آخر ثلاثة أعوام.

وتقرر أن تبدأ المديرية في تلقي الطلبات وفق الشروط اعتبارا من الأحد المقبل ولمدة 15 يومًا.

أ ش أ

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