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«مميش»: هيئة قناة السويس حريصة على مواكبة تغيرات صناعة النقل البحري

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«مميش»: هيئة قناة السويس حريصة على مواكبة تغيرات صناعة النقل البحري «مميش»: هيئة قناة السويس حريصة على مواكبة تغيرات صناعة النقل البحري

الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس

أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، أن الهيئة حريصة على مواكبة تغيرات صناعة النقل البحري، وذلك من خلال تطوير المجرى الملاحي ورفع كفاءته، موضحًا أن المجرى الملاحي قادر على استقبال الأجيال الجديدة من السفن العملاقة، وتقليل زمن العبور والانتظار فضلًا عن استيعاب الزيادة المتوقعة في حجم التجارة العالمية، لاسيما المتجهة من دول شرق آسيا إلى أوروبا.

جاء ذلك خلال استقبال الفريق مميش وفد دبلوماسي من كوريا الجنوبية برئاسة السفير الكوري في “تشونج كوانج كيون” يرافقه “كيم يونج جونج” المستشار الاقتصادي بالسفارة الكورية لبحث سبل التعاون المشترك وللتعرف على المشروعات المتاحة ومخطط التنمية بمنطقة قناة السويس.

وأشاد مميش – خلال كلمته – بالتقدم العلمي والصناعي الذي أحرزته كوريا الجنوبية على المستوى العالمي، مؤكدًا على خصوصية العلاقات المصرية الكورية ومتمنيًا استمرار التعاون المشترك والبناء بين البلدين.

وشدد الفريق مميش على أهمية تعزيز سبل التعاون بين هيئة قناة السويس وبين الشركات الصناعية الكبرى بكوريا الجنوبية، لاسيما وأن الهيئة تمتلك 7 شركات تابعة لها تتمتع بموقع متميز يسمح لها بالاشتراك في تنفيذ مشروعات التنمية المنتظرة بمنطقة قناة السويس، وذلك في إطار خطة الهيئة لتطوير شركاتها، وإبرام اتفاقيات وبرتوكولات تعاون مع الشركات العالمية الرائدة.

وقدم مميش عرضا تفصيليا عن الصناعات التي سيتضمنها مشروع التنمية بمنطقة القناة والذي يتمتع بعبقرية الموقع حيث يستمد قوته من موقعه المطل على المجرى الملاحي.

وفي نهاية الزيارة قدم الفريق مميش درع قناة السويس للسفير الكوري في مصر ثم دعي الوفد لجولة بحرية في قناة السويس الجديدة .

أ ش أ

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