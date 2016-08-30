نشرة ONA | برزنتيشن تنفي شراء DMC للدوري..رضوي الشربيني تنضم لـ CBC سفرة..مدحت العدل في ضيافة «شردي»

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

> نفى محمد كامل رئيس شركة «برزنتيشين سبورت»، في تصريح خاص لوكالة ONA، عن حدوث أي تفاوض من جانب شبكة DMC، على شراء حق عرض مبارايات الدوري المقبلة.. للمزيد

ضمت شاشة CBC سفرة ثلاث نجمات جدد إلى شاشتها وهن الإعلاميات رضوي الشربيني، والشف نيرمين هانو، ونور السادات..للمزيد

يستضيف الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج يوم بيوم، المذاع على شاشة “النهار اليوم”، الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، في حوار خاص عن الفن، السياسة، الرياضة، ودور الفن في دعم الدولة، لمواجهة التحديات والإرهاب..للمزيد

يستضيف برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، والذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة، ومنى عبد الغني، على شاشة سي بي سي، المطرب الكبير هاني شاكر، وذلك يوم غد الأربعاء في تمام الثالثة عصرًا..للمزيد

تقدم قناة نايل لايف، تغطيةً خاصة يوميًا على الهواء، حيث تنقل فعاليات الدورة الـ 25 لمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء..للمزيد

يحل الفنان كريم أبو زيد، ضيفًا على برنامج روق يومك، مع محمد نشأت وشيماء حافظ على الراديو 9090، غدًا الأربعاء، للحديث عن آخر أعماله الفنية..للمزيد