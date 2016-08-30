أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

نشرة ONA | برزنتيشن تنفي شراء DMC للدوري..رضوي الشربيني تنضم لـ CBC سفرة..مدحت العدل في ضيافة «شردي»

Google+ Print
غلاف

نرمين هانو، DMC، سامى العدل

 

 

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.
> نفى محمد كامل رئيس شركة «برزنتيشين سبورت»، في تصريح خاص لوكالة ONA، عن حدوث أي تفاوض من جانب DMC، على شراء حق عرض مبارايات الدوري المقبلة.. للمزيد

محمد كامل رئيس شركة «برزنتيشين سبورت»

محمد كامل رئيس شركة «برزنتيشين سبورت»

ضمت شاشة CBC سفرة ثلاث نجمات جدد إلى شاشتها وهن الإعلاميات رضوي الشربيني، والشف نيرمين هانو، ونور السادات..للمزيد

رضوي الشربيني ونرمين هانو ونور السادات

رضوي الشربيني ونرمين هانو ونور السادات

يستضيف الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج يوم بيوم، المذاع على شاشة “النهار اليوم”، الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، في حوار خاص عن الفن، السياسة، الرياضة، ودور الفن في دعم الدولة، لمواجهة التحديات والإرهاب..للمزيد

الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست – أرشيفية

الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست – أرشيفية

يستضيف برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، والذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة، ومنى عبد الغني، على شاشة سي بي سي، المطرب الكبير هاني شاكر، وذلك يوم غد الأربعاء في تمام الثالثة عصرًا..للمزيد

هاني شاكر

هاني شاكر

تقدم قناة نايل لايف، تغطيةً خاصة يوميًا على الهواء، حيث تنقل فعاليات الدورة الـ 25 لمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء..للمزيد

 

المطرب خالد سليم – أرشيفية

المطرب خالد سليم – أرشيفية

يحل الفنان كريم أبو زيد، ضيفًا على برنامج روق يومك، مع محمد نشأت وشيماء حافظ على الراديو 9090، غدًا الأربعاء، للحديث عن آخر أعماله الفنية..للمزيد

الفنان كريم أبو زيد – أرشيفية

الفنان كريم أبو زيد – أرشيفية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017