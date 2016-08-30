السودان: القبض على 816 مهاجرا غير شرعى قرب الحدود مع ليبيا خلال شهرين

أعلن مسؤولون امنيون سودانيون الثلاثاء انهم اعتقلوا مجموعة من المهربين ونحو 800 مهاجر غير شرعى قرب الحدود مع ليبيا خلال الشهرين الماضيين بينما كانوا فى طريقهم الى أوروبا.

وجاء هذا الاعلان السودانى متزامنا مع انقاذ خفر السواحل الايطاليين 6500 مهاجر قرب الساحل الليبى الاثنين.

وقال ضباط كبار فى الجيش والشرطة السودانية للصحافيين ان قوات الامن اعتقلت خلال الفترة بين السابع والعشرين من حزيران/يونيو الماضى واواخر آب/اغسطس الحالى 816 مهاجرا غير شرعى بينما كانوا يهمون بعبور الحدود الليبية سعيا لاستكمال طريقهم الى اوروبا.

ومن بين المعتقلين هناك 347 ارتريا و130 اثيوبيا و90 سودانيا.

واعتقل المهربون فى السادس عشر من أغسطس بعد اشتباكهم مع القوات السودانية قرب الحدود مع ليبيا.

وقال الفريق حسين بشير فى هذا الاطار "قتل ضابط واثنان من الجنود فى الاشتباك".

وقال الفريق فى الشرطة عوض النيل ضحيه ان المهاجرين "سيواجهون اجراءات قانونية بموجب قانون الجوازات والهجرة السودانى ومن ثم سيتم ارجاعهم الى بلدانهم".

ويصل يوميا الى ليبيا آلاف المهاجرين الافارقة الساعين للوصول الى اوروبا عبر المتوسط .

وانقذ خفر السواحل الايطاليين الاثنين 6500 مهاجر بعد مغادرتهم الساحل الليبى بعد يوم واحد من انقاذ 1100 فى المنطقة نفسها.

ووفق مفوضية الامم المتحدة للاجئين فان عدد الذين وصلوا الى ايطاليا هذا العام من المهاجرين بلغ 112500 .

فى حين اكد خفر السواحل الايطاليين ان 116000 مهاجر وصلوا الى المنطقة نفسها عام 2015 .

واغلب هؤلاء من دول القرن الافريقى وغرب افريقيا .

ولقى 3000 مهاجر مصرعهم فى البحر بينما كانوا يحاولون العبور الى ايطاليا واليونان فى عام 2015 .

وتؤكد الامم المتحدة ان 204 الاف مهاجر عبروا المتوسط خلال الستة اشهر الاولى من عام 2016 سعيا للهجرة الى اوروبا.

وهاجر العام الماضى الى اوروبا اكثر من مليون شخص اغلبهم من مناطق الحرب فى سوريا والشرق الاوسط.