رئيس جامعة المنصورة يناقش موازنة العام المالى الجديد مع مديرى المستشفيات

عقد الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة اجتماعا بمجلس ادارة المستشفيات والمراكز الطبية لمناقشة أهم الملفات المتعلقة بتطوير وتحديث الخدمات الطبية، وكذلك استكمال المنشآت والمبانى الجديدة واستعراض الموازنة الجديدة للعام المالى 2016-2017 الخاصة بالمستشفيات .

وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء على أهمية تحديد الأولويات وتحديد جدول زمنى وآليات التنفيذ، ووضع خطط استراتيجية طموحة لتحديث الأجهزة والمعدات الطبية بالمستشفيات وتطوير الخدمات الطبية لمواجهة الأعداد المتزايدة من المرضى .

كما عرض مديرى المراكز والمستشفيات خطط هذا العام لتطوير الخدمات الطبية وخطط استكمال المبانى والانشاءات وكذلك الخطط المسقبلية للتطوير.

وفى سياق آخر شارك الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة بلجنة الاشراف لرسالة دكتوراه للطبيب محمد محمود العقدة التى نوقش اليوم بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة بعنوان "الغرسات السنية الخلفية ذات الوضعية الاستراتيجية مقابلة بالقضيب المعلق للأطقم الكاملة السفلية المستبقاه فوق الغرسات السنية : دراسة مقارنة بالأشعة التشخيصية ".

وتكونت لجنة الاشراف من الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة والدكتور أحمد على عبد الرحمن استاذ ورئيس قسم الاستعاضة الصناعية كلية طب الأسنان جامعة المنصورة والدكتور مصطفى عبده الصياد استاذ الاستعاضة الصناعية بكلية طب الأسنان جامعة المنصورة والدكتور أشرف أنور حسن جبريل مدرس الاستعاضة الصناعية.

كما ووافقت لجنة الحكم والمناقشة على قبول رسالة الدكتوراه وتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى.