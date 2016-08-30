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واشنطن تعرض مكافأة قيمتها 3 ملايين دولار للقبض على “إرهابى” من طاجيكستان

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واشنطن تعرض مكافأة قيمتها 3 ملايين دولار للقبض على “إرهابى” من طاجيكستان واشنطن تعرض مكافأة قيمتها 3 ملايين دولار للقبض على “إرهابى” من طاجيكستان

الرئيس الأمريكي باراك اوباما_أرشيفية

رصدت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، مكافأة قدرها ثلاثة ملايين دولار لمن يقدم أى معلومة تؤدى إلى القبض على ضابط طاجيكى سابق، دربته الولايات المتحدة لكنه انشق وانضم إلى صفوف تنظيم داعش.

وبحسب فرانس برس فإن المطلوب هو جولمورود حليموف (41 عاما)، كولونيل سابق فى الوحدات الخاصة للشرطة التابعة لوزارة الداخلية الطاجيكية.

وبعدما اعتمد كقناص، تلقى حليموف خمس دورات تدريبية فى الولايات المتحدة وطاجيكستان بين العامين 2003 و2014، ممولة من برنامج مكافحة الإرهاب التابع للخارجية الأميركية، بحسب مسؤولين أميركيين.

إلا أنه أعلن ولاءه لتنظيم داعش العام الماضي، وظهر فى مايو فى شريط نشر على الإنترنت شاهرا بندقية قنص ومتوعدا بالجهاد فى روسيا وطاجيكستان والولايات المتحدة.

ولم يتم تحديد مصدر الفيديو بشكل رسمي، إلا أنه قد يكون صور فى شرق سوريا.

وكانت واشنطن صنفت حليموف فى سبتمبر 2015 “إرهابيا دوليا”. وعرضت السلطات الأميركية الثلاثاء مكافأة قدرها ثلاثة ملايين دولار فى إطار برنامج “مكافآت من أجل العدالة”.

ووصفت الخارجية الأميركية الجهادى بأنه “قيادى بارز” فى تنظيم داعش ومسؤول عن عمليات التجنيد للجماعة المتطرفة.

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