تعرف على بدلاء منتخب مصر والمستبعدين أمام غينيا.. محمد صلاح خارج القائمة

خرج محمد صلاح نجم روما الإيطالي من قائمة مصر من قائمة المنتخب لمواجهة غينيا الودية التي تقام في ملعب برج العرب.

تعرف على تشكيل منتخب مصر لمواجهة غينيا

كذلك استبعد هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر الثنائي أحمد حسن "كوكا" مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي وعمر جابر لاعب بازل السويسري من قائمة المنتخب لهذه المباراة.

بالإضافة إلى ثنائي الزمالك أحمد الشناوي حارس المرمى وطارق حامد لاعب الوسط.

فيما ضمت قائمة بدلاء منتخب مصر لهذه المباراة كل من علي لطفي ومحمد عبد الشافي وحمادة طلبة وأحمد المحمدي وأحمد دويدار ووليد سليمان ورمضان صبحي وحسام سلامة "باولو" وعمرو جمال وسام مرسي.

وتأتي هذه المباراة في إطار استعداد منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم التي تبدأ بمواجهة الكونجو في شهر أكتوبر المقبل.