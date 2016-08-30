المنتخب يكشف لـ في الجول سبب استبعاد صلاح وكوكا والشناوي من لقاء غينيا

كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر عن السبب الذي دفع هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة باستبعاد محمد صلاح من قائمة الفريق للقاء غينيا.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة غينيا يوم الثلاثاء في ملعب برج العرب في مباراة ودية في إطار الاستعدادات لملاقاة الكونجو في أولى جولات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

وشهدت القائمة استبعاد كوبر للخماسي عمر جابر وأحمد حسن "كوكا" ومحمد صلاح وأحمد الشناوي وطارق حامد.

وتحدث لهيطة لـFilGoal.com قائلا:"استبعاد عمر جابر وصلاح وكوكا بسبب وصولهم بشكل متأخر لارتباطهم بخوض مباريات مع أنديتهم".

وأكمل"لذا لم تسنح الفرصة لهم للتدرب بشكل كافي واللحاق بالمباراة".

أما عن الشناوي وطارق حامد أتم لهيطة حديثه"استبعاد الشناوي بسبب الإجهاد وطارق حامد لإصابته بنزلة برد".

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