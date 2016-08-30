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انتخابات الاتحاد - أزمة نسائية أثناء فرز الأصوات.. والقاضي: ' لن تفسدوا اليوم '

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انتخابات الاتحاد - أزمة نسائية أثناء فرز الأصوات.. والقاضي: ' لن تفسدوا اليوم ' انتخابات الاتحاد - أزمة نسائية أثناء فرز الأصوات.. والقاضي: ' لن تفسدوا اليوم '

نشبت أزمة في الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة أثناء عملية فرز أصوات الانتخابات رئاسة الاتحاد اليوم الثلاثاء.

وأثناء سير عملية فرز الأصوات أبدت ماجدة محمود المرشحة على منصب العضوية النسائية ضد سحر الهواري اعتراضها أكثر من مرة على سير العملية منذ بداية اليوم.

وحدث خطأ في تسجيل أحد الأسماء في خانة الرئاسة ما جعل الحاضرين ينبهون المستشار أحمد حلمي الشريف المشرف على الانتخابات. وهنا اعترضت ماجدة محمود مرة أخرى موجهه حديثا للمستشار قائله: "هل ضميرك راضي عن ما تفعله".

وقرر المستشار أحمد حلمي الشريف إخراجها من قاعة الانتخابات وهو ما وافق عليه جميع الحضور لتنتهي الأزمة.

وانفعل المستشار أحمد حلمي أثناء هذه الأزمة قائلا: "لن أسمح لأي شخص بإفساد العملية الانتخابية"، مضيفا " لن تفسدوا اليوم"، وقرر تحويلها للجنة الانضباط.

ويتنافس على مقعد الرئاسة 5 مرشحين وهم هاني أبو ريدة ومحمد الطويلة وماجدة الهلباوي ونادر الزيات، وهيرماس رضوان الذي أعلن انساحبه.

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