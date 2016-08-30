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الحضري يواصل كتابة التاريخ ' 4 سنوات عن أقرب منافسيه '

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الحضري يواصل كتابة التاريخ ' 4 سنوات عن أقرب منافسيه ' الحضري يواصل كتابة التاريخ ' 4 سنوات عن أقرب منافسيه '

يواصل عصام الحضري حارس منتخب كتابة الأرقام القياسية مع الفراعنة، وذلك بالمشاركة في لقاء غينيا يوم الثلاثاء.

يرتدي الحضري شارة قيادة منتخب مصر في مباراة غينيا الودية التي يستعد بها المصريين لانطلاق مشوار تصفيات كأس العالم 2018 في أكتوبر المقبل.

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الحضري يبلغ من العمر 43 عاما و140 يوما كأكبر لاعب يشارك مع الفريق ليحطم رقمه الشخصي.

الحارس المخضرم يملك الرقم بفارق أربع سنوات كاملة عن أقرب لاعب له وهو حسام حسن الذي لعب مباراته الأخيرة مع في عمر 39 عاما و139 يوما.

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