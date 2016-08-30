«المستقبل لحقوق الإنسان» تشارك فى الاجتماع الدورى لحقوق الطفل‎ بالوادي الجديد

شاركت جمعية المستقبل لحقوق الإنسان بالوادى الجديد، فى الاجتماع الدورى لحقوف الطفل، والذى عقد بمكتب رئيس مركز الخارجة بحضور المعنين عن قضايا الطفل بالوادى الجديد، وذلك بحضور حضر كل من نائب رئيس مجلس الإداره وماجد خلف صادق، عضو الجمعية والمفوض للحضور.

وقال محمد زمزمى نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، إنه تم مناقشة العديد من الموضوعات، وعلى رأسها متابعة دور الحضانة والرعاية المتكاملة للاطفال، ومتابعة أطفال المدارس بمختلف الفئات العمرية، والكشف الطبى الدورى للمربيات، على أن تتوالى الزيارات الميدانية والمتابعة على الواقع للوقوف على ما تم من تنفيذ ه من التوصيات.