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شريف إسماعيل يعقد اجتماعًا تحضيريًا عن اللجنة العليا “المصرية الأردنية”

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شريف إسماعيل يعقد اجتماعًا تحضيريًا عن اللجنة العليا “المصرية الأردنية” شريف إسماعيل يعقد اجتماعًا تحضيريًا عن اللجنة العليا “المصرية الأردنية”

المهندس شريف إسماعيل – رئيس الوزراء

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا تحضيريًا موسعًا لمناقشة الموضوعات، التى سيتم عرضها خلال أعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والمقرر أن تبدأ أعمالها الأربعاء، برئاسة رئيسى وزراء البلدين.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون والبرامج التنفيذية التى من المقرر توقيعها خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة، والتى تشمل مجالات القوى العاملة والتدريب المهنى والفنى، والخدمات الجوية الدولية والبحرية، والجيولوجيا والتعدين، وتبادل الخبرات فى مجال الإدارة، بالإضافة إلى التعاون فى مجالات الصحة والدواء، والإسكان والتشييد، والسياحة، فضلاً عن المجالات الثقافية، والعلمية، وذلك للارتقاء بأوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وحضر الاجتماع، وزراء الكهرباء، والداخلية ، والزراعة، والتعاون الدولى، والصناعة والتجارة، والهجرة، والنقل، والقوى العاملة، والسياحة، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون، وعدد من ممثلى الجهات المعنية.

 

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