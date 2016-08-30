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رسميا - الاتحاد الإنجليزي يتهم أجويرو بالعنف.. وقد يغيب عن دربي مانشستر

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رسميا - الاتحاد الإنجليزي يتهم أجويرو بالعنف.. وقد يغيب عن دربي مانشستر رسميا - الاتحاد الإنجليزي يتهم أجويرو بالعنف.. وقد يغيب عن دربي مانشستر

اتهم الاتحاد الإنجليزي لاعب مانشستر سيتي سيرخيو أجويرو بالقيام بسلوك عنيف بعد أن التقطت كاميرات مباراة فريقه أمام وست هام بعد تعمد إيذاء وينستون ريد مدافع الأخير.

حكام مباراة مانشستر سيتي ووست هام كانوا قد تغاضوا عن معاقبة أجويرو إلا أن الكاميرات التقطت الأرجنتيني وهو يتعمد ضرب ريد بالمرفق بدون كرة.

ومنح الاتحاد الإنجليزي سيرخيو أجويرو حتى السادسة بتوقيت إنجلترا غدا الأربعاء من أجل الرد على الاتهام.

وفي حالة معاقبة أجويرو بالإجماع من قبل الاتحاد الإنجليزي سيتم إيقاف اللاعب وبالتالي سيغيب عن مواجهة مانشستر يونايتد في الدربي بالجولة المقبلة من الدوري.

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