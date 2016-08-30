تقرير في الجول – ماذا قدم اللاعبون الإسبان لأرسنال قبل انتقال لوكاس بيريز

أصبح المهاجم الإسباني لوكاس بيريز اللاعب الإسباني رقم 11 في تاريخ نادي أرسنال بعدما أتم عملية انتقاله بـ17 مليون جنيه إسترليني إلى الجانرز قادما من ديبورتيفو لاكرونا.

وفي هذا التقرير نذكركم بالـ10 أسماء الإسبانية التي سبقت بيريز في ارتداء قميص أرسنال.

1-مانويل ألمونيا:

الحارس الإسباني انضم إلى أرسنال قادما من سيلتا فيجو بـ4 مليون و250 ألف جنيه إسترليني في صيف 2004 وحتى 2012 شارك خلالهم في 171 مباراة مع المدفعجية في كل البطولات محافظا على شباكه في 70 منها قبل أن يرحل إلى واتفورد.

2-إيجناسي ميكويل:

المدافع الإسباني كان خريج أكاديمية أرسنال بعد أن بدأ بعمر العاشرة في اللاماسيا ورحل عنهم بعمر الـ12 قبل أن يصل إلى أرسنال في الـ16 من عمره.

ميكويل ظهر في 14 مباراة رسمية فقط مع أرسنال ولديه هدف وحيد في مرمى كوفينتري سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترف ويلعب حاليا لنادي لوجو الإسباني في الدرجة الثانية وهو في الـ23 من عمره.

3-ناتشو مونريال:

انضم إلى أرسنال في شتاء 2013 قادما من مالاجا بـ8 مليون جنيه إسترليني حيث تحول إلى أحد الركائز الأساسية في كتيبة المدرب آرسين فينجر.

مونريال شارك في 134 مباراة مع الفريق اللندني مسجلا هدفين وصنع ثمانية آخرين.

4-هيكتور بيلليرين:

الظهير الإسباني خطفه أرسنال في صغره من أكاديمية برشلونة أيضا حيث بدأ في الظهور بداية من الموسم قبل الماضي مع المدفعجية ليتحول إلى واحد من أفضل الأظهرة المتواجدة في العالم.

بيلليرين لعب 76 مباراة مع أرسنال سجل 3 أهداف وصنع 9 آخرين لزملائه.

5-جون تورال:

ثالث إسباني يستقدمه أرسنال من أكاديمية اللاماسيا في صغره لينضم لأكاديميته، صاحب الـ21 عاما يقضي فترة إعارة من أرسنال إلى جرانادا الإسباني حاليا ولم يشارك من قبل مع الفريق الأول للمدفعجية حتى الآن.

6-ميكيل أرتيتا:

كتالوني أخر من اللاماسيا ولكنه انضم إلى أرسنال قادما من إيفرتون في صيف 2011.

اللاعب الذي اعتزل الصيف الماضي في أرسنال شارك معهم في 150 مباراة مسجلا 16 هدفا ومهديا زملائه 11 هدفا آخر.

7-سيسك فابريجاس:

كتالوني خامس من انضم لأرسنال في عام 2003 من اللاماسيا قبل أن يتحول إلى قائد الفريق الأول قبل عودته إلى بيته برشلونة في 2011.

وعاد فابريجاس لإنجلترا في عام 2014 ولكن تلك المرة من بوابة تشيلسي.

302 مباراة و58 هدفا سجلهم وصناعة 91 آخرين مع حمل شارة القيادة هو كل ما قدمه فابريجاس لأرسنال.

8-فران ميريدا:

لا حاجة لذكر أنه كتالوني جاء من اللاماسيا في صغره للانضمام إلى شباب أرسنال كزملائه ولكنه لم يظهر كثيرا مثلهم فشارك في 17 مباراة فقط مع المدفعجية مسجلا هدفين وصنع مثلهم فقط.

صاحب الـ26 عاما يلعب حاليا في ريال أوساسونا في إسبانيا.

9-خوسيه أنطونيو رييس:

ليس من كتالونيا ولكن من إشبيلية هذه المرة انضم إلى أرسنال في 2004 بـ17 مليون جنية إسترليني.

الجناح الإسباني سجل 23 هدفا في 108 مباراة بقميص المدفعجية وصنع 24 هدفا لزملائه قبل الرحيل معارا إلى ريال مدريد في 2006 وبيعه نهائيا في 2007 إلى أتليتكو مدريد.

10-سانتي كازورلا:

مازال كازورلا مستمر مع أرسنال منذ انتقاله للفريق في عام 2012 قادما من مالاجا مقابل 16 مليون جنيه إسترليني.

صاحب الـ31 عاما شارك مع أرسنال في 172 مباراة مسجلا 28 هدفا بجانب صناعته لـ44 آخرين.