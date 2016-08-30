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خبر في الجول - لانس الفرنسي يقترب من ضم كريم حافظ

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خبر في الجول - لانس الفرنسي يقترب من ضم كريم حافظ خبر في الجول - لانس الفرنسي يقترب من ضم كريم حافظ

اقترب نادي لانس الفرنسي من ضم الظهير الأيسر المصري كريم حافظ لمدة سنة على سبيل الإعارة.

وينافس لانس في دوري الدرجة الثانية الفرنسي ويحتل الترتيب 13 من 20 فريق بعد خمس جولات لموسم 2016-2017 برصيد ست نقاط.

وعلم FilGoal.com أن كريم حافظ توصل لاتفاق مع لانس وسيتم الإعلان الرسمي عن إعارته من ليرس البلجيكي لمدة موسم.

وكان كريم حافظ قريبا من الانضمام إلى بروندبي الدنماركي إلا أن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق لإتمام الصفقة.

وأصدر النادي بيانا يرد فيه على ما أعلنه ليرس بإعارة اللاعب لمدة موسم يؤكد عدم التوصل لاتفاق. (التفاصيل)

وينتظر أن يعلن عن انضمام كريم حافظ صاحب ال20 عاما إلى الدوري الفرنسي الدرجة الثانية عبر لانس.

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