ميسي ينضم لتدريبات الأرجنتين

(إفي): وصل قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي صباح اليوم الثلاثاء إلى الأرجنتين وتدرب مع المنتخب استعدادا لمباراة الخميس مع أوروجواي في الجولة السابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وشارك ميسي في المران الصباحي الذي لم يكن مفتوحا أمام الصحفيين، ولكن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لم يعلن عن تفاصيل حول تطور إصابته.

وعانى "البرغوث" في آلام في عضلة الساق اليسرى في مباراة الأحد بين برشلونة وأتلتيك بلباو.

وقال مدرب الأرجنتين أدجاردو باوزا إن ميسي "في حالة جيدة" وإنه سيكون هناك اهتمام خاصة بآلامه لكي يصل في حالة جيدة إلى اللقاء أمام أوروجواي.

وشارك في مران اليوم جميع اللاعبين الذين استدعاهم المدرب، حيث انضم بالإضافة إلى ميسي الثلاثاء انخل دي ماريا وخابيير ماسكيرانو وماتياس كرانفييتر وجابريل ميركادو وماتيو موساكيو وإيفر بانيجا.

وسيجري المنتخب مرانا مساء اليوم وصباح الأربعاء في بوينوس أيرس، ويتوجه مساء الأربعاء إلى ميندوزا غربي الأرجنتين حيث سيواجه أوروجواي الخميس على ملعب ملافيناس أرخنتيناس، قبل أن يذهب لملاقاة فنزويلا بعدها بخمسة أيام.