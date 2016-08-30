تقرير – 123 مليون يورو تجعل برشلونة يسيطر على المستقبل

(إفى): عزز مدرب برشلونة الإسباني، لويس إنريكي، قائمته لهذا الموسم لإضفاء المزيد من العمق المطلوب لها عبر ضم مجموعة من الأسماء الموهوبة الشابة التي كلفت خزائن النادي 123 مليون يورو.

وعقب ضم باكو ألكاسير من فالنسيا بـ30 مليون يورو وإعارة منير الحدادي للـ"خفافيش" تمكن النادي الكتالوني من إنهاء صيف مليء بالتحركات بين رحيل وقدوم لاعبين.

ويبلغ متوسط أعمار كل اللاعبين الذين تعاقد معهم برشلونة 22 عاما باستثناء الحارس ياسبر سيليسين (27 عاما)، وهو ما يبرز أن فكرة النادي لا تتعلق بفقط بتعزيز مقاعد البدلاء بل النظر للمستقبل في عملية تبادل الأجيال التي ستأتي عاجلا أم آجلا.

وكان أول من وصل للبرسا هذا الصيف هو دينيس سواريز الذي استعاده برشلونة من فياريال مقابل ثلاثة ملايين و250 ألف يورو.

وعزز النادي خياراته الدفاعية بضم قلب الدفاع الفرنسي صامويل أومتيتي والظهير لوكاس ديني.

وكلف أومتيتي خزائن النادي 25 مليون يورو قادما من ليون لحل مشكلة الدفاع التي كانت دائما ما تظهر في غياب أي من خافيير ماسكيرانو وجيرارد بيكيه.

من ناحيته فإن قيمة صفقة لوكاس ديني بلغت 16 مليون ونصف مليون يورو دفعها النادي لباريس سان جيرمان ولكن اللاعب الفرنسي لا ينتظر أن يحالفه التوفيق كثيرا في حجز مركز أساسي، في ظل سيطرة جوردي ألبا على الرواق الأيسر.

ويبدو أن دينيس سواريز والبرتغالي أندريه جوميش، الذي دفع برشلونة 35 مليون يورو لجلبه من فالنسيا، سيقف التوفيق بجانبهما بصورة أكبر في مسألة المشاركات لإراحة الثلاثي راكيتيتش وبوسكيتس وإنييستا على مدار الموسم.

ومنحت إصابة القائد أندرييس إنييستا، دينيس سواريز حتى الآن فرصة اللعب أساسيا في مباراتين بالليجا، بل وأن رحيل سيرجي سامبر نحو جرانادا سيمنح المستجدين فرصا أكبر في تعويض القدامى.

وفي الأمام فإن رحيل منير معارا نحو فالنسيا ووصول باكو ألكاسير تضع الأخير والتركي أردا توران بجانب رافينيا ألكانتارا كالبدلاء الطبيعيين للثلاثي لويس سواريز وليونيل ميسي ونيمار.

وجاء ضم ألكاسير عقب أيام من رحيل حارس البرسا الأساسي في الليجا، التشيلي كلاوديو برافو نحو مانشستر سيتي الإنجليزي وقدوم الهولندي سيليسين مقابل 13 ملايين يورو.

ويبلغ إجمالي الصفقات الست التي نفذها برشلونة 123 مليون يورو وهو الرقم الذي قد يزيد حال تحقيق اللاعبين لأهداف معينة محددة في بنود التعاقدات معهم.

وبالنسبة لمن رحلوا عن البرسا فهم برافو (مانشستر سيتي) ودوجلاس (سبورتنج خيخون) وسيرجي سامبر (جرانادا) وفيرمايلين (روما/إعارة) وأدريانو (بشيكتاش) وداني ألفيش (يوفنتوس) وبارترا (بروسيا دورتموند) وساندرو راميريز (مالاجا) وهاليلوفيتش (هامبورج) وتيو (فيورنتينا/إعارة) ومونتويا (فالنسيا).