صراع الصفقات – عودة موتسارت.. روزيسكي ينضم لسبارتا براج

(إفي): أعلن لاعب خط الوسط التشيكي المخضرم توماس روزيسكي اليوم الثلاثاء توقيعه عقدا لعامين مع سبارتا براج ليعود إلى صفوفه بعد 15 عاما من احترافه بالخارج في صفوف أندية أجنبية مثل بروسيا دورتموند الألماني وأرسنال الإنجليزي.

وفي مؤتمر صحفي في براج، قال روزيسكي البلغ من العمر 35 عاما: "لم أت لأمرر الكرة بل للمساهمة في الفوز بلقب".

وأكد تعافيه من إصابته العضلية التي تعرض لها في نسخة كأس أمم أوروبا الأخيرة التي أقيمت هذا الصيف بفرنسا (يورو 2016).

وقال روزيسكي: "بدأت أتمرن بشكل طبيعي مع الفريق. لكنني سأحتاج لبعض الوقت قبل اللعب. لن يكون ذلك مع المباراة الأولى بعد فترة الالتزامات الدولية لكنني قريب".

وكان روزيسكي قد اكتسب في ألمانيا لقب "موتسارت الصغير" نظرا لطريقة لعبه الجذابة.

ويخوض منتخب التشيك في الرابع من سبتمبر المقبل أولى مبارياته في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2018 أمام ايرلندا الشمالية.

ويتوقع ظهور روزيسكي في الملعب في لقاء بالدوري التشيكي في سبتمبر عقب الانتهاء من الالتزامات الدولية.

يذكر أن روزيسكي قد التحق بصفوف سبارتا براج في عام 1999 وتوج معه بثلاثة ألقاب.

وانتقل في عام 2001 إلى بروسيا دورتموند مقابل 20 مليون يورو في أغلى صفقة للاعب في تاريخ النادي التشيكي، وتوج مع النادي الألماني بلقب البوندسليجا.

فيما لعب بصفوف "المدفعجية" اللندي لمدة 10 مواسم فاز فيها مرتين بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

وخاض روزيسكي 101 مباراة مع المنتخب التشيكي سجل خلالها 22 هدفا وشارك في أربع بطولات أوروبية ومونديال.