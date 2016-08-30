أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

عبير شمس الدين: هذا سبب رفضي "باب الحارة" ولن أعود لزوجي

Google+ Print

الأربعاء 31-08-2016 16:26

صرحت الفنانة عبير شمس الدين بأنه لا يوجد أي نية للعودة لزوجها، وقالت ليس هناك تغيير. الوضع ما زال على ما هو عليه، حتى أنني ما عدت أفكر بهذا الموضوع نهائياً، فأنا لديّ إيمان كبير برأي الأجيال القديمة والتي تقول إن المرء يحتاج لتجربة واحدة؛ ليتعلم ليس أكثر، ومنها تستطيع معرفة مدى نجاح أو فشل علاقة ما، وطبعاً كوني تطلقت ليس من الضروري أن يكون زوجي السابق هو السبب أبداً، فهناك مجموعة معطيات لم تكن متوافقة من الأساس، أما عن صحة مشاركتها في باب الحارة فقالت نعم، كنتُ قد وقعت عقداً للمشاركة في جزأين من "باب الحارة"، ولكن تغيير شركات الإنتاج والمخرجين حال دون ذلك فانسحبت من المسلسل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي