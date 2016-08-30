عبير شمس الدين: هذا سبب رفضي "باب الحارة" ولن أعود لزوجي

صرحت الفنانة عبير شمس الدين بأنه لا يوجد أي نية للعودة لزوجها، وقالت ليس هناك تغيير. الوضع ما زال على ما هو عليه، حتى أنني ما عدت أفكر بهذا الموضوع نهائياً، فأنا لديّ إيمان كبير برأي الأجيال القديمة والتي تقول إن المرء يحتاج لتجربة واحدة؛ ليتعلم ليس أكثر، ومنها تستطيع معرفة مدى نجاح أو فشل علاقة ما، وطبعاً كوني تطلقت ليس من الضروري أن يكون زوجي السابق هو السبب أبداً، فهناك مجموعة معطيات لم تكن متوافقة من الأساس، أما عن صحة مشاركتها في باب الحارة فقالت نعم، كنتُ قد وقعت عقداً للمشاركة في جزأين من "باب الحارة"، ولكن تغيير شركات الإنتاج والمخرجين حال دون ذلك فانسحبت من المسلسل.