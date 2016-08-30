شيرين عبدالوهاب، هذا هو نجمي المفضل

أعلنت الفنانة شيرين عبدالوهاب، أنها تستعد لخوض تجربة التمثيل للمرة الثالثة، من خلال فيلم سينمائي وعمل درامي، سيكون للموسم الدرامي في رمضان 2017م، وعن النجم الذي سيشاركها البطولة، قالت شيرين، إن النجم الذي كانت تتمنى الوقوف أمامه وتحلم بهذا، قد رحل، وهو الفنان أحمد زكي، ولكن هناك الكثير من الفنانين الذين هم نجوم في الساحة الفنية ترغب بأن تشاركهم العمل، مثل: الفنان باسل خياط، الذي شاركها بطولة عملها الدرامي السابق، طريقي، كما أعلنت عن رغبتها بالتعاون مع الفنان أحمد السقا، والفنان كريم عبدالعزيز، والفنان أحمد عز.