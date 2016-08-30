أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. حملة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بجزيرة النباتات بأسوان

Google+ Print
بالصور.. حملة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بجزيرة النباتات بأسوان بالصور.. حملة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بجزيرة النباتات بأسوان

>أسوان - عبد الله صلاح

نفذت الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة اليوم الثلاثاء، لإزالة الإشغالات للباعة الجائلين بالحديقة النباتية وسط نهر النيل بمدينة أسوان.

وكانت إدارة الحدائق بمحافظة أسوان، تقدمت بشكوى عدة بخصوص تعدى بعض المواطنين على جزيرة النباتات وإقامة منافذ بيع لبعض المنتجات الخاصة بهم بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المعتدين على الحديقة. وشارك فى حملة الإزالة، ناجح مصطفى، رئيس مدينة أسوان، والمقدم إسلام ياسين، رئيس مباحث شرطة المرافق، بجانب مشاركة شرطة المسطحات والسياحة.

 

 

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365