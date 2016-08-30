بالصور.. حملة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بجزيرة النباتات بأسوان

نفذت الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة اليوم الثلاثاء، لإزالة الإشغالات للباعة الجائلين بالحديقة النباتية وسط نهر النيل بمدينة أسوان.

وكانت إدارة الحدائق بمحافظة أسوان، تقدمت بشكوى عدة بخصوص تعدى بعض المواطنين على جزيرة النباتات وإقامة منافذ بيع لبعض المنتجات الخاصة بهم بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المعتدين على الحديقة. وشارك فى حملة الإزالة، ناجح مصطفى، رئيس مدينة أسوان، والمقدم إسلام ياسين، رئيس مباحث شرطة المرافق، بجانب مشاركة شرطة المسطحات والسياحة.