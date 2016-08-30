ورشة عمل بجامعة الزقازيق عن المهارات التقنية لتمويل المشروعات البحثية

نظمت وحدة إدارة المشروعات اليوم الثلاثاء ورشة عمل بعنوان "تعلم المهارات التقنية حتى تستطيع تمويل مشروعك البحثى"، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة، بحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بمختلف كليات الجامعة.

وخلال ورشة العمل تحدث الدكتور محمد أبو هاشم الأستاذ المساعد بكلية الزراعة ومساعد المدير التنفيذى لوحدة إدارة المشروعات عن أهمية كتابة المشروعات البحثية لإثراء العمل البحثى داخل الجامعة وأهم الأشياء التى يجب مراعاتها عند كتابة المقترح البحثى، وما يجب تلافيه وكيفية القيام بالتخطيط للمقترح منذ بداية الفكرة حتى الصياغة النهائية له.

وخلال الورشة تم عرض أهم الهيئات التى تقدم منح بحثية ومواعيدها لتشجيع المشاركين من الباحثين الشبان لصياغة أفكارهم للمشروعات البحثية وتقديمها لوحدة إدارة مشروعات التطوير، حتى يقوم الطاقم الفنى للوحدة بالمساعدة فى صياغتها على الصورة المطلوبة.