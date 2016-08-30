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متشددون يهاجمون خط أنابيب في ولاية دلتا النيجر بجنوب نيجيريا

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متشددون يهاجمون خط أنابيب في ولاية دلتا النيجر بجنوب نيجيريا متشددون يهاجمون خط أنابيب في ولاية دلتا النيجر بجنوب نيجيريا

جماعة نيجيرية_أرشيفية

قالت جماعة نيجيرية متشددة اليوم الثلاثاء إنها هاجمت خط أنابيب تديره شركة تطوير النفط النيجيرية التابعة لمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية الحكومية في منطقة الدلتا المضطربة في جنوب البلاد.

وبحسب رويترز قالت جماعة ميثاق العدالة لدلتا النيجر جرينلاند في بيان إنها هاجمت خط أنابيب أوجور-أوتيري في ولاية الدلتا التي تديرها شركة تطوير النفط النيجيرية وشركة شورلاين للطاقة حوالي الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء.

ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث باسم مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية.

وشهدت نيجيريا العضو في منظمة (أوبك) للدول المنتجة للنفط انخفاضا في إنتاجها النفطي بمعدل 700 ألف برميل في اليوم ليصل إلى 1.56 مليون برميل يوميا جراء الهجمات على خطوط الأنابيب في جنوب البلاد منذ بداية العام.

وتتركز الكثير من ثروات نيجيريا من النفط والغاز في منطقة الجنوب.

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