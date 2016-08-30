ضبط 2 طن سكر تمويني قبل بيعها بالسوق السوداء بالغردقة‎

تمكنت مباحث تموين البحر الأحمر برئاسة العقيد شريف عبد المجيد رئيس مباحث التموين، اليوم الثلاثاء، من ضبط 2 طن سكر تموينى خاص ببدالين التموين، بأحد المخازن بمدينة الغردقة ​.​

تلقى اللواء محمد الحمزاوى، مدير أمن البحر الأحمر،إخطارًا يفيد بضبط 2 طن سكر تموينى بمنطقة ذهبية دائرة قسم أول والغرض من ذلك تجميع سلعة تموينية بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء و تم التحفظ على جميع المضبوطات ووضعها بمخازن

الشركة المصرية لتجارة الجملة المصرية وذلك بمنطقة السقاله على سبيل الأمانة ولحين صدور قرار النيابة العامة​​.

تم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على المتهم مالك المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات​ ​.