ضبط 2 طن سكر تمويني قبل بيعها بالسوق السوداء بالغردقة‎

تمكنت مباحث تموين البحر الأحمر برئاسة العقيد شريف عبد المجيد رئيس مباحث التموين، اليوم الثلاثاء، من ضبط 2 طن سكر تموينى خاص ببدالين التموين، بأحد المخازن بمدينة الغردقة .
تلقى اللواء محمد الحمزاوى، مدير أمن البحر الأحمر،إخطارًا يفيد بضبط 2 طن سكر تموينى بمنطقة ذهبية دائرة قسم أول والغرض من ذلك تجميع سلعة تموينية بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء و تم التحفظ على جميع المضبوطات ووضعها بمخازن
الشركة المصرية لتجارة الجملة المصرية وذلك بمنطقة السقاله على سبيل الأمانة ولحين صدور قرار النيابة العامة.
تم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على المتهم مالك المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .