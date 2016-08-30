رضوي الشربيني ونرمين هانو ونور السادات ينضمون لـ CBC سفرة

كتبت- إنجي لطفي

قامت قناة cbc سفرة، بضم ثلاث نجمات جدد إلى شاشتها، استكمالاً لنجاحها الغير مسبوق، و إضافة إلي مجموعة نجومها المرموقين، حيث نجحت القناة في ضم الإعلامية رضوي الشربيني مقدمة البرامج، وهي قدمت برامج أكثرها فنية على أكثر من قناة مصرية، و الأن تستعد لتخلي عن العباءة الفنية، و البدأ في مشوار جديد في برامج الـ”life style”، المتعلقة بالطبخ و الصحة و الجمال.

كما ضمت القناة الشيف نرمين هانو، و هي شيف مصرية من الإسكندرية حاصلة علي” Le Grand Diplome”، من مدرسة الطهي العالمية “Le Cordon Bleu”، و هي من أعلي شهادات الطهي في العالم علي الإطلاق، فضلاً عن شهرة برنامجها التلفزيوني السابق، التي كانت تقدم فيه كل أنواع الحلويات و خصوصاً في دول الخليج، و هي حالياً تستعد لتحضير برنامجها علي CBC سفرة لتعود به لجمهورها.

وانضمت أيضًا نورا السادات، و هي شابة لا تتعدي الخامسة و العشرين من عمرها، إلا أنها اكتسبت خبرة كبيرة في الطهي من خلال ابتكار وصفات جديدة، لا تخلو من اللمسة التقليدية لكل المبتدئين في المطبخ، و ذللك من خلال صفحاتها علي مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن أنها أم و زوجة و تخاطب شريحة واسعة من المشاهدات اللاتي يحتجن طرق طهي جديدة و سهلة، و سيبدأ عرض برنامجها “عمايل إيديا” علي شاشة CBC سفرة يوم الجمعة 2 سبتمبر.