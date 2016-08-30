الجيش التركى ينفى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الأكراد فى سوريا

نفي الجيش التركي التوصل إلى أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع المقاتلين الأكراد في سوريا.

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة (الحرة) الأمريكية الإخبارية، مساء اليوم الثلاثاء، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

يشار إلى أن المتحدث باسم القيادة الأمريكية الوسطى الكولونيل جون توماس، أعلن – في وقت سابق من اليوم – أن القوات التركية والمقاتلين الأكراد في شمال سوريا توصلوا إلى “اتفاق غير رسمي” لوقف القتال بينهما، مضيفًا أن هذا الاتفاق غير الرسمي يشمل اليومين المقبلين على الأقل، معربا عن أمله في أن يترسخ.

أ ش أ