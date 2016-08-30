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باحث سياسي: محاربة الأكراد الهدف الخفي من التدخل التركي في سوريا

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باحث سياسي: محاربة الأكراد الهدف الخفي من التدخل التركي في سوريا باحث سياسي: محاربة الأكراد الهدف الخفي من التدخل التركي في سوريا

الكاتب والباحث السياسي إسلام أوزكان

قال الكاتب والباحث السياسي إسلام أوزكان، إن الاتفاق الكردي- التركي لوقف إطلاق النار برعاية أمريكية يرتبط بملفات وقضايا عديدة فى سورية، ومنها تنظيم داعش الإرهابي، ونظام الرئيس بشار الأسد، وقوات المعارضة فى سورية.

وأضاف أوزكان خلال لقائه على قناة “الغد” ، مع الإعلامية منى بلهيم، أن هذه الهدنة لن تكون طويلة، لاسيما وأن السياسية الخارجية فى تركيا ترفض إنشاء دولة كردية أو علي الأقل ممر كردي، بحسب وصف المسؤولين الأتراك.

وأوضح أوزكان أن كل السياسات تركز علي مُحاربة تنظيم داعش الإرهابي، ولكن كل طرف له أهداف ومصالح فى المنطقة، موضحاً أن الأزمة تكمن فى أن الظاهر من التدخل التركي فى سورية هو محاربة داعش، ولكن فى الباطن وواقع الأمر أنها تريد محاربة الأكراد للحيلولة دون السماح لها بإنشاء كيان لهم من جنوب تركيا إلى شمال سورية.

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