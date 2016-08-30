فيديو..اتفاقية تبادل تجاري بين مصر والصومال..المنتجات المصرية مقابل رؤوس الماشية

أعلن حسن حافظ رئيس الجمعية المصرية لمستوردي الماشية الإفريقية توقيع اتفاقية بين مصر والصومال ب 150 مليون دولار للتبادل التجاري بين البلدين، مشيرًا إلى أن المنتجات المصرية سيتم ترويجها في الصومال مقابل توريد رؤوس الماشية الصومالية لمصر فيما يشبه عملية المقايضة.

وأشار حافظ خلال حديثة في برنامج “نهار جديد” على قناة النهار إلى أن وفدًا من البنوك الصومالية زار مصر من أجل ذلك للتغلب على أزمة الدولار.

وأكد صادق أنه تم استيراد 1000 رأس ماشية من الصومال قبل عيد الأضحى، مع استمرار عملية الاستيراد بعد عيد الأضحى بنسبة أكبر.

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