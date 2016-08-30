أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

فيديو..اتفاقية تبادل تجاري بين مصر والصومال..المنتجات المصرية مقابل رؤوس الماشية

Google+ Print
فيديو..اتفاقية تبادل تجاري بين مصر والصومال..المنتجات المصرية مقابل رؤوس الماشية فيديو..اتفاقية تبادل تجاري بين مصر والصومال..المنتجات المصرية مقابل رؤوس الماشية

 

حسن حافظ

أعلن حسن حافظ رئيس الجمعية المصرية لمستوردي الماشية الإفريقية توقيع اتفاقية بين والصومال ب 150 مليون دولار للتبادل التجاري بين البلدين، مشيرًا إلى أن المنتجات المصرية سيتم ترويجها في الصومال مقابل توريد رؤوس الماشية الصومالية لمصر فيما يشبه عملية المقايضة.

وأشار حافظ خلال حديثة في برنامج “نهار جديد” على قناة النهار إلى أن وفدًا من البنوك الصومالية زار مصر من أجل ذلك للتغلب على أزمة الدولار.

وأكد صادق أنه تم استيراد 1000 رأس ماشية من الصومال قبل عيد الأضحى، مع استمرار عملية الاستيراد بعد عيد الأضحى بنسبة أكبر.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر

فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان