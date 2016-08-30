غدًا..محاكمة المتهمين في أحداث عنف «كرداسة»

تنظر غدًا الأربعاء، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 11 متهمًا في أحداث العنف التي شهدتها مدينة كرداسة في ديسمبر 2014 الماضي.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وعبدالرحمن صفوت الحسيني، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وتحمل القضية رقم 20352 لسنة 2014 جنايات كرداسة، وتضم 11 متهمًا منهم 10 هاربين، ومتهم واحد محبوس، ويواجهون اتهامات بالتجمهر واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص في أحداث عنف شهدتها مدينة كرداسة ديسمبر 2014.