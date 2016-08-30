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صور..توديع الفوج الثالث من حجاج الصعيد بمطار الأقصر‎

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توديع سكرتير عام المحافظة لحجاج بيت الله الحرام

توديع سكرتير عام المحافظة لحجاج بيت الله الحرام

ودع اللواء هانى عبد المقصود السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، والعميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر، الفوج الثالث من حجاج بيت الله الحرام المغادرين من مطار الأقصر الدولي، وعددهم 233 حاجًا وحاجة، في أول رحلة من حجاج قرعة وزارة الداخلية لمحافظات قنا والوادى الجديد، بالإضافة إلي المشرفين.

وتابع كلا من السكرتير العام المساعد ورئيس مدينة الأقصر، إجراءات السفر داخل مقر تجمع الحجاج، للاطمئنان على سير الإجراءات التنظيمية الخاصة برحلتهم.

كما ناقشوا مع قيادات المطار التعليمات، والقواعد الخاصة بالسفر، وكذلك استعدادات العودة للاطمئنان على سلامة الحجاج، مطالبين زوار الأراضي المقدسة بالدعاء لمصر وشعبها.

 

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