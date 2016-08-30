القبض على تشكيل عصابى سرق خزينة و3 سيارات من معرض فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية فى الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث قسم ثان الإسماعيلية، من القبض على تشكيل عصابى مرتكب واقعة سرقة خزينة بداخلها 280 ألف جنيه من معرض سيارات أوسكار، و3 سيارات من أمام المعرض.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود فاروق مدير المباحث الجنائية، مفاده ورود بلاغ للمقدم محمد جميل رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية، من المدعو "أحمد. م .ي" صاحب معرض أوسكار لبيع وتأجير السيارات حى السلام - دائرة القسم، باكتشافه سرقة خزينة المعرض وبداخلها مبلغ مالى قدره مائتان وثمان وستون ألف جنيه، وأوراق ومستندات، وإيصالات أمانة، وعقود سيارات ممهورة على بياض، وكذا ( 3 ) سيارات ماركة (كيا سيراتو، هوندا سيفيك، تويوتا دوبل كابينة) كانوا متواجدين أمام المعرض، بعد قيامهم بالاستيلاء على مفاتيح تلك السيارات من داخل المعرض. وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6733 لسنة 2016 جنح قسم ثان.

وأمر مدير أمن الإسماعيلية بتشكيل فريق بحث برئاسة مدير مباحث المديرية، ضم ضباط إدارة البحث الجنائى، وضباط وحدة مباحث قسم ثان، وتم استرجاع المسروقات.

أوكل لفريق البحث سرعة كشف واقعة السرقة والقبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة، وأسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب تلك الوقائع تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات المتاجر بأسلوب ( قص الصاج )، وسرقة السيارات، وهم كل من المتهم " قاسم. ا. ق "، وشهرته "أشرف الشيرى" 27 سنة عاطل، والمتهم "شريف. ا .م" 31 سنة سائق مقيم كوم الصعايدة – جرجا – سوهاج، والمتهم" محمد. و. ق " شهرته" حماصة " 23 سنة عاطل مقيم البلابسة – دائرة قسم ثان.

وتم إعداد عدة مأموريات لضبط المتحرى عنهم سالفى الذكر بأماكن ترددهم، أسفرت عن ضبط المتهم الثانى.

وبمواجهته اعترف باشتراكه فى تكوين تشكيل عصابى بزعامة الأول مع المذكورين، تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات المتاجر والسيارات بذات الأسلوب.

وأكد فى اعترافه قيامهم بالاشتراك مع بعض العملاء بالتصرف فى المسروقات لعملائهم، وهم المتهم" عمرو. و. ق" 19 سنة عاطل مقيم البلابسة – دائرة قسم ثان (عميل مسروقات ــ هارب)، والمتهم" محمد .ص .ع " 26 سنة ميكانيكى مقيم البلابسة – دائرة قسم ثان سبق اتهامه فى ( 4 ) قضايا بتهم " مخدرات، وسلاح بدون ترخيص، والمتهم "حسن. م. ي" 25 سنة عاطل مقيم كوم الصعايدة – جرجا – سوهاج، تم ضبطه وبحوزته إحدى السيارات المبلغ بسرقتها رقم 100130ملاكى الإسماعيلية، أثناء سيره بدائرة قسم شرطة سوهاج. وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 1710/2016 إدارى قسم سوهاج، والمحبوس حالياً على ذمة القضية، حيث قام المتهم الثانى بالإرشاد عن السيارة المبلغ بسرقتها رقم 55743 ملاكى الدقهلية – ماركة هوندا سيفك، بناحية شارع فيصل نطاق مديرية أمن الجيزة.

كما أفاد بأن باقى أفراد التشكيل قاموا بالتوجه بالسيارة الأخيرة وباقى المسروقات إلى محل إقامتهم قرية كوم الصعايدة – جرجا – سوهاج، حيث تم إيفاد مأمورية بمديرية أمن سوهاج، تمكنت من ضبط السيارة الثالثة رقم ط ص و 7781 نقل الإسماعيلية – ماركة تويوتا دوبل كابينة.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التى قررت حبسهم على ذمة القضية، وتسليم المسروقات للمجنى عليه.